В Волгограде инвалид не мог выйти из дома из-за отсутствия пандуса

7 Апр 2020 2020-04-07T10:11:23+03:00

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Волгоградцы находятся в режиме самоизоляции всего неделю и уже сходят с ума. Кто-то опустошает холодильник, кто-то ссорится с женой, кто-то дерется за право вынести мусор. Но есть волгоградцы, живущие в подобном режиме всю жизнь. Люди с ограниченными возможностями не могут сходить в магазин или до ближайшей больницы. И не потому что у них нет сил, а потому что город совсем не приспособлен для инвалидов. В Дзержинском районе 29-летний инвалид 1-й группы не мог выйти из дома только потому что в подъезде не сделан пандус. А по крутым ступенькам инвалидная коляска не проедет.

Прокуратура района встала на защиту молодого мужчины – она обратилась в суд с требованием обязать администрацию оборудовать подъезд.

И суд поддержал надзорное ведомство. Теперь чиновникам предстоит создать для волгоградца необходимые условия для жизни, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU