2020-04-07T09:55:17+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают обсудить строительство спортплощадки в Родниковой долине

Высказать свое мнение можно на сайте администрации города
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоград переходит из режима реального в режим онлайн. Многие вопросы сейчас решаются дистанционно. Это вынужденная мера из-за угрозы распространения коронавируса в Волгоградской области. Один из вопросов, по которому можно оставить мнение через интернет – строительство в Родниковой долине крытого тренировочного поля и спортивной площадки. Волгоградцев приглашают принять участие в общественных слушаниях. Первым делом надо разрешить использование земельного участка для размещение спортивных объектов – сейчас эта земля для смешанной застройки.

Возводить будут в границах улиц Курсекова, Степанищева, Шумского. На площади 15 гектаров возле жилых домов предполагают построить сразу несколько социальных объектов. Спортивная инфраструктура займет шесть гектаров. Застройщик обещает также благоустроить территорию вокруг: высадить клумбы, деревья, сделать тротуары.

Посмотреть проект можно на официальном сайте администрации.

- Все предложения, озвученные волгоградцами во время публичных слушаний, будут учтены при подготовке заключения, - сообщили в мэрии Волгограда.

Если волгоградцы одобрят проект, застройщик начнет разработку рабочей документации и итогового варианта проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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