2020-04-07T09:33:45+03:00
Происшествия

Пожар на Тракторном, в котором сгорели пять домов, устроили школьники

Они развели костер в балке реки Мокрая Мечетка
Екатерина МАЛИНИНА
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Из-за сильного ветра пожар распространялся очень быстро.Из-за сильного ветра пожар распространялся очень быстро.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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6 апреля несколько десятков пожарных, спецтехника тушили большой пожар в Тракторозаводском районе. Несмотря на усилия спасателей огонь перекинулся с камыша на жилой массив. Полностью сгорели пять домов поселка Верхнезареченский. Люди остались без крыши над головой. Только через три часа удалось справиться с открытым огнем. Уже утром 7 апреля стало известна причина возгорания, которая привела к таким серьезным последствиям. Оказалось, что виновникам всего по 12 лет.

Мальчишки отправились гулять в пойму реки Мокрая Мечетка. Чтобы согреться, они решили развести костер. Из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на камыш. Сначала школьники пытались самостоятельно потушить огонь. Но не получилось. Вместо того, чтобы позвонить в МЧС или позвать на помощь взрослых, они просто сбежали. Испугались. И пожар разгорелся совсем не по-детски.

Всего сгорели пять домов. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Всего сгорели пять домов.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Теперь за шалость детей будут отвечать родители. Ведь в регионе действует режим самоизоляции. Дети должны находится дома под присмотром старших. А не гулять по улицам.

- Инспекторами ПДН в отношении родителей, которые не обеспечили контроль за детей, собраны материалы, проводится проверка, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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