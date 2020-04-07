Половодье 2020 пришло раньше срока: Волжская ГЭС увеличит сбросы воды
В этом году весна в России выдалась ранней: уже в апреле в Сибири растаял почти весь снег, а в Волгоградской области земля высохла так, что начались масштабные ландшафтные пожары. Зато водохранилища на реке Кама уже переполнены. Поэтому в управлении Росводресурсы приняли решение о начале специального весеннего попуска на Нижнюю Волгу. В связи с этим увеличат сбросы воды и на Волжской ГЭС.
Как уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе Волжской ГЭС, с 6 по 9 апреля среднесуточные сбросные расходы в режиме специального весеннего пропуска составят 14500 ± 500 кубометров в секунду. А с 10 апреля сброс воды еще увеличат – до 15000 - 15500 кубометров в секунду.
«Режимы установлены в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой, а также предложений водопользователей. Они подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся условий, - добавляют в управлении.
ИСТОЧНИК KP.RU