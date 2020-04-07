2020-04-07T09:31:52+03:00
Общество

Половодье 2020 пришло раньше срока: Волжская ГЭС увеличит сбросы воды

«Большая вода» хлынула в Волгу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С 10 апреля среднесуточные сбросы увеличат до 15 кубометров в секунду.С 10 апреля среднесуточные сбросы увеличат до 15 кубометров в секунду.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В этом году весна в России выдалась ранней: уже в апреле в Сибири растаял почти весь снег, а в Волгоградской области земля высохла так, что начались масштабные ландшафтные пожары. Зато водохранилища на реке Кама уже переполнены. Поэтому в управлении Росводресурсы приняли решение о начале специального весеннего попуска на Нижнюю Волгу. В связи с этим увеличат сбросы воды и на Волжской ГЭС.

Как уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе Волжской ГЭС, с 6 по 9 апреля среднесуточные сбросные расходы в режиме специального весеннего пропуска составят 14500 ± 500 кубометров в секунду. А с 10 апреля сброс воды еще увеличат – до 15000 - 15500 кубометров в секунду.

«Режимы установлены в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой, а также предложений водопользователей. Они подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся условий, - добавляют в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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