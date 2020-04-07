2020-04-07T09:02:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде полицейские закрыли сауну и кальянную за работу во время режима самоизоляциии во время коронавируса

Также стражи порядка оштрафовали двух волжан
Екатерина МАЛИНИНА
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Полицейские проверяют, как соблюдается карантин.Полицейские проверяют, как соблюдается карантин.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Волгоградская полиция продолжает проверять, как исполняются меры по предупреждению коронавируса в Волгоградской области. Особое внимание уделяют контролю за соблюдением карантинного режима тех, кто вернулся из-за границы или контактировал с заболевшими COVID-19. За шестое апреля успели наведаться к 1689 волгоградцам. Среди них только два человека нарушили предписанные правила. Это жители волжского. Одному из них 27 лет, другому 33. Обоих не было по месту жительства на момент проверки.

- Им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Также устроили рейд стражи порядка и по объектам торговли и оказанию услуг. Ведь разрешена работа только части магазинов. Всего нарушили закон 7 организаций. Например, продолжала работу сауна в Тракторозаводском районе. Видимо, решили, что с коронавирусом лучше всего бороться веником и паром. Также принимала клиентов и кальянная в Центральном районе. Решили не лишать дам любимых духов и парфюмерный магазин в Красноармейском районе. В отношении предпринимателей составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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