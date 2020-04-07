2020-04-07T08:58:18+03:00
Общество

Юная актриса из Волгограда снялась в спецпроекте Первого канала ко Дню Победы

Студентка ВГИИК Ангелина Еременко исполнила роль Гули Королевой в специальной телепередаче
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ангелина Еременко в роли Гули Королевой. Фото пресс-службы ВГИИК.Ангелина Еременко в роли Гули Королевой. Фото пресс-службы ВГИИК.
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К 75-летию Победы Первый канал готовит к показу спецпроект. Актеры исполнят роли героев войны и расскажут о бессмертных подвигах. В этом проекте приняла участие и юная волгоградка - студентка 4 курса ВГИИК Ангелина Ерёменко. Она предстанет в образе героической девушки, санинструктора Гули Королевой.

- Ангелине предстояло не только участвовать в инсценировке боёв под Сталинградом, где Гуля Королёва совершила свой знаменитый подвиг, но и озвучить её письма отцу. Эти эпизоды получились особенно трогательными. Мне кажется, что Ангелине удалось точно почувствовать и передать зрителям эмоции, которые переживала 20-летняя девушка в окопах Сталинграда. Что примечательно, текст нам удалось записать практически с первого дубля, - рассказала корреспондент Первого канала Елена Пич.

- Ощущения непередаваемые, - говорит и сама Ангелина. - Гуля Королёва сильная личность со сложной судьбой. Было сложно представить себя на поле боя, при этом нужно держать в уме, что дома ждет маленький сын и близкие. Меня потрясло её отношение к происходящему, ведь в своих письмах отцу она говорила так, чтобы лишний раз не пугать его. Но более всего меня поразила ее стойкость, способность сохранить себя в условиях войны.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ВГИИК, Ангелина Ерёменко в этом году уже заканчивает институт. Это не первая ее работа, посвященная героям Великой Отечественной войны. Драматический спектакль "Девушки, это война", где Ерёменко играет одну из героинь, с успехом был представлен на нескольких театральных площадках, в том числе в рамках фестиваля "Театральный альянс 2019" на сцене НЭТа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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