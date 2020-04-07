2020-04-07T08:33:17+03:00
Общество

«Горячая линия» волгоградского Роспотребнадзора: узнавали про коронавирус и жаловались на отсутствие масок

Эпидемия оказалась самой больной темой для волгоградцев в марте
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Маски появились не только в аптеках, но и магазинах.Маски появились не только в аптеках, но и магазинах.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Тема №1 в мире – это коронавирус. Он полностью поменял нашу жизнь. С 1 апреля регион живет в режиме самоизоляции. Но тема эпидемии серьезно волновала волгоградцев еще в марте. Роспотребнадзор опубликовал данные по звонкам на «горячую линию» ведомства за первый месяц весны. Чаще всего звонили по вопросам, связанным с коронавирусом. Кто-то узнавала, как можно заразиться, кто-то жаловался на соседей, которые нарушают на карантин. Специалисты приняли 169 обращений. На втором месте тема сопутствующая – это маски. Точнее, отсутствие элементарных первичных средств защиты в аптеках. Несколько недель к ряду этот товар было практически невозможно найти в городе и области. А если он и появлялся, то цены на него завышали в разы. Сейчас ситуация с масками стало немногим лучше. Многие сшили их дома, стали завозить товар и в аптеки, популярными стали многоразовые маски. Проблема почти решилась.

На третьем месте по популярности – вечная проблема ЖКХ и условий проживания. Также продолжает волновать горожан вопрос образования и обучения. После перевода на дистанционное образование и длительные каникулы у родителей накопилось множество вопросов. И похоже, в апреле, когда начались уроки через интернет, подобных звонков будет еще больше.

Среди жалоб в отдел защиты прав потребителей на первом месте – продажа непродовольственных товаров, нарушение в сфере ЖКХ, транспортные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде инвалид не мог выйти из дома из-за отсутствия пандуса
Волгоградцев приглашают обсудить строительство спортплощадки в Родниковой долине
Пожар на Тракторном, в котором сгорели пять домов, устроили школьники
Половодье 2020 пришло раньше срока: Волжская ГЭС увеличит сбросы воды
В Волгограде полицейские закрыли сауну и кальянную за работу во время режима самоизоляциии во время коронавируса
Юная актриса из Волгограда снялась в спецпроекте Первого канала ко Дню Победы
«Горячая линия» волгоградского Роспотребнадзора: узнавали про коронавирус и жаловались на отсутствие масок
Коронавирус в Волгограде, новости на 7 апреля 2020: плюс 11 заболевших, подтверждать диагноз будут в регионе
Референс-центр по коронавирусу открылся в Волгограде
У полиции Волгограда новый начальник - Дмитрий Возжаев
Появилось видео, как Максим Виторган и Сергей Бурунов прочитали в Волгограде фронтовые письма
В Волгоградской области на период самоизоляции добавили автобусов на пригородные маршруты
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу
На период самоизоляции в Волгограде добавят еще семь спецмаршрутов
Срок действия карт банка УРАЛСИБ продлевается
Коронавирус в Волгограде: подтвержден 15-й случай заболевания
В Волгограде осудят водителя тягача с отказавшими тормозами
По 20 лет тюрьмы грозит волжанам за торговлю героином
В этом году приведут в порядок 300 километров волгоградских дорог
Пожар стоимостью 74 миллиона: в Волгограде осудят троих виновных в ЧП на складе
Андрей Бочаров о коронавирусе: поручаю развернуть дополнительные мощности в Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске
Ушел из дома и не вернулся: следователи полгода ищут пропавшего волгоградца