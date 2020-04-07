«Горячая линия» волгоградского Роспотребнадзора: узнавали про коронавирус и жаловались на отсутствие масок

7 Апр 2020 2020-04-07T08:33:17+03:00

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Тема №1 в мире – это коронавирус. Он полностью поменял нашу жизнь. С 1 апреля регион живет в режиме самоизоляции. Но тема эпидемии серьезно волновала волгоградцев еще в марте. Роспотребнадзор опубликовал данные по звонкам на «горячую линию» ведомства за первый месяц весны. Чаще всего звонили по вопросам, связанным с коронавирусом. Кто-то узнавала, как можно заразиться, кто-то жаловался на соседей, которые нарушают на карантин. Специалисты приняли 169 обращений. На втором месте тема сопутствующая – это маски. Точнее, отсутствие элементарных первичных средств защиты в аптеках. Несколько недель к ряду этот товар было практически невозможно найти в городе и области. А если он и появлялся, то цены на него завышали в разы. Сейчас ситуация с масками стало немногим лучше. Многие сшили их дома, стали завозить товар и в аптеки, популярными стали многоразовые маски. Проблема почти решилась.

На третьем месте по популярности – вечная проблема ЖКХ и условий проживания. Также продолжает волновать горожан вопрос образования и обучения. После перевода на дистанционное образование и длительные каникулы у родителей накопилось множество вопросов. И похоже, в апреле, когда начались уроки через интернет, подобных звонков будет еще больше.

Среди жалоб в отдел защиты прав потребителей на первом месте – продажа непродовольственных товаров, нарушение в сфере ЖКХ, транспортные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU