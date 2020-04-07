Коронавирус в Волгограде, новости на 7 апреля 2020: пустили больше автобусов и трамваи, подтверждать диагноз будут в регионе

7 Апр 2020 2020-04-06T23:40:03+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Волгограде достигло 15 человек, среди них трое детей. Одна женщина уже полностью выздоровела и покинула стационар. В четырех инфекционных больницах и госпиталях остаются 93 заболевших коронавирусом жителя Волгоградской области, в том числе 23 ребенка и подростка. Половина из них не ездили за границу, работали в Москве или заразились от своих близких. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде на 7 апреля 2020 года.

Губернатор решил, что пора перепрофилировать под коронавирусные госпитали больницы не только в Волгограде, но и в Волжском, Камышине, Михайловке и Урюпинске. Не потому, что заразившихся коронавирусом так много, а чтобы было, где их лечить, если они появятся. Пока обстановка в регионе под контролем. Сейчас основная масса заболевших – из Волжского. Там заразились COVID-19 уже две семьи - шесть человек. На втором месте по числу заразившихся коронавирусом Волгоград - четыре человека, две женщины съездили в ОАЭ, а также муж и жена отдыхали на Маврикии. По два человека - супружеские пары - заболели в Светлоярском и Среднеахтубинском районах. Один из них работал в инфекционной больнице в столичной Коммунарке. Еще один мужчина с подтвержденным диагнозом в Камышине. Всего в России на 7 апреля 2020 уже 6343 зараженных коронавирусом, большинство из них - в Москве.

Теперь сдать тест на коронавирус в Волгограде будет проще. Во-первых, подключилась к исследованиям на COVID-19 частная лаборатория. Во-вторых, в регионе получил статус референс-центра противочумный институт. Подтверждение диагноза будет приходить в разы быстрее.

После давки в общественном транспорте, с 7 апреля 2020 власти решили добавить по три трамвая и автобуса, а также второй спецмаршрут троллейбуса в Волгограде. Добавили машин и на пригородные маршруты, и на рейсы автобусов между Волгоградом и Волжским.

Тем временем, эксперимент с дистанционным образованием в школах в первый день в большинстве волгоградских семей завершился полным фиаско. А малоимущим семьям начинают выдавать продуктовые пайки вместо питания в школе.

Кроме того, представители профильных ведомств ответили на самые волнующие волгоградцев вопросы: почему до сих пор не закрыли пивные, можно ли будет съездить к Пасхе на кладбище, разрешено ли ходить на рыбалку и когда откроются парикмахерские и фитнес-клубы.

ИСТОЧНИК KP.RU