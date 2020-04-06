Референс-центр по коронавирусу открылся в Волгограде

6 Апр 2020 2020-04-06T22:39:01+03:00

Теперь подтверждать наличие коронавирусной инфекции COVID-19 будут в Волгоградской области, а не в Москве или Новосибирске

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Для того, чтобы подтвердить диагноз заболевшим коронавирусной инфекцией, биоматериал жителей Волгоградской области больше не придется отправлять в референс-центр в Москву или в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирск. Подтверждать положительный результат теста на коронавирус будут и в регионе. В Волгограде с 6 апреля 2020 полномочия референс-центра получил научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора.

- Федеральной службой Роспотребнадзора даны полномочия Волгоградскому противочумному институту выступать в качестве референс-центра. Может воспользоваться его услугами любой регион, в том числе Волгоградская область. Нам это очень удобно. Калмыкия, Астраханская область - если им будет удобно. Также даны такие полномочия Саратовскому, Ставропольскому и ряду других научных центров, - сообщила журналистам главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.

Сейчас в Волгограде делают тесты на коронавирус три лаборатории. Тем, у кого есть подозрение на COVID-19, - в лаборатории Роспотребнадзора. Находящимся под наблюдением карантинщикам без симптомов - в городской лаборатории на базе поликлиники №2. Всем желающим, не входящим в группы риска - на коммерческой основе в частной лаборатории. Подтверждать их ранее приходилось за пределами региона. Теперь результат будут получать быстрее.

- Делают тест не моментально, но быстро. Один цикл - это 5-6 часов. При выявлении положительного или сомнительного результата, любая лаборатория проводит исследования повторно, - отметила Ольга Зубарева.

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ИСТОЧНИК KP.RU