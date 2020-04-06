У полиции Волгограда новый начальник - Дмитрий Возжаев

6 Апр 2020 2020-04-06T21:19:03+03:00

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Сегодня, 6 апреля, на должность начальника Управления МВД по Волгограду назначен полковник полиции Дмитрий Возжаев.

Начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко в режиме видеоконференции представил нового руководителя личному составу Дмитрий Возжаев родился и вырос в Волгограде. В 2003 году окончил Волгоградскую академию МВД России, в 2017 – Академию управления МВД России. На службу в полицию пришел в 1997-м, начинал с должности милиционера патрульно-постовой службы в УВД Центрального района Волгограда. С 2000 года работал в подразделении по борьбе с организованной преступностью, с 2006 – в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями и службе собственной безопасности областного Главка. - Является Почетным сотрудником МВД, награжден ведомственными наградами МВД России, - добавляют в региональном ведомстве.

Напомним, бывший руководитель управления Павел Гищенко уехал работать в управление МВД Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU