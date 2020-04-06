Появилось видео, как Максим Виторган и Сергей Бурунов прочитали в Волгограде фронтовые письма
На Ютуб-канале «Письма Победы» с Максимом Виторганом вышла новая передача – посвящена она Волгограду, точнее Сталинграду. В наш город-герой ведущий проекта приехал вместе с российским актером Сергеем Буруновым. Сергей два года прожил в Волгограде, учился в авиационном Качинском училище, и даже принимал присягу на Мамаевом кургане. Именно он составил маршрут по городу, в ходе которого они не только посетили знакомые места Волгограда, но и читали фронтовые письма тех солдат, кто здесь воевал…
Первым делом они побывали у Дома Павлова и мельницы Гергардта.
- За каждой вычерблиной на этих стенах стоит жизнь человека, А там нет ни одного целого сантиметра. Это производит очень сильное впечатление, - описывает свои эмоции от увиденного Максим Виторган..
А дед Бурунова, оказывается, тоже воевал, может поэтому он и хотел в свое время стать летчиком.
- Его призвали в 41-м, ему было тогда 29 лет. Подготовка в поселка Баковка под Москвой и сразу на передовую. Первый бой был под Смоленском. Он прошел всю войну и дошел до Берлина. Но рассказывать о войне он не любил. Наверно, он хотел об этом забыть…, - говорит актер.
На вопрос, что для него война отвечает кратко: «Это боль, это ад! И это то, о чем никогда нельзя забывать. И вот для этого мы сейчас снимаем такие передачи, чтобы помнили и знали».
Виторган и Бурунов побывали в музее «Сталинградская битва», узнали какой подарок преподнес жителям города король Великобритании Георг VI.. А потом поднялись на Мамаев курган.
«Здесь, конечно, стынет кровь, - говорит Виторган, стоя у подножья главной высоты России. – Когда стоишь на этой земле, прям чувствуешь, что она пропитана там вся кровью погибших…»
Из письма немецкого солдата: «Нам надо пройти до Волги только один километр… мы ведем войну за этот километр дольше, чем за всю Францию… русские стоят как каменные глыбы».
Волгоград. Письма Победы с Максимом Виторганом и Сергеем Буруновым о Сталинградской битве.
ИСТОЧНИК KP.RU