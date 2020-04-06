Срок действия карт банка УРАЛСИБ продлевается

6 Апр 2020 2020-04-06T17:30:09+03:00

Речь идет о пластиковых картах, действовавших по март 2020 года (16+)

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В связи с введением режима карантина в ряде регионов страны ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до конца апреля продлевает срок действия карт всех платежных систем, действительных по март 2020 года включительно.

Отметим, карта продлевается с ограниченным функционалом, ее можно использовать только для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия).

С подробной информацией о ближайших банкоматах и платежных терминалах банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомиться на сайте банка.

Напомним, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляет розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в семи федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает шесть филиалов, 272 точки продаж, 1547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

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