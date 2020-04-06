2020-04-06T14:41:02+03:00
Происшествия

В Волгограде осудят водителя тягача с отказавшими тормозами

Уголовное дело уже передали в суд
Юлия Данильченко
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Виновнику аварии грозит срок.Виновнику аварии грозит срок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В середине мая 2019 года случилась крупная авария, в которой пострадали почти два десятка человек. 54-летний водитель из Казани ехал за рулем тягача по проспекту Университетскому в Волгограде. Внезапно у большегруза отказали тормоза. «МАЗ» на полной скорости протаранил легковушку, затем маршрутку №15с и сбил пешехода. Микроавтобус в свою очередь врезался в столб.

Тогда в больницу отправились 15 пассажиров общественного транспорта, водитель и женщина, переходившая дорогу. Всего 17 человек, из них серьезные травмы получили шестеро.

- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное. Вину свою в содеянном мужчина полностью признал. В настоящее время, после сбора необходимых доказательств, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Советского района, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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