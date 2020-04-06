2020-04-06T13:37:14+03:00
Происшествия

По 20 лет тюрьмы грозит волжанам за торговлю героином

Их поймали с оптовой партией наркотиков в Волгограде
Юлия Данильченко
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Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Волжского. Их поймали с крупной партией наркотиков, которые они получили от куратора и планировали спрятать в тайники в Дзержинском районе города-героя. Всего у мужчин изъяли почти 100 граммов запрещенных веществ.

Как установили следователи, 28-летние сообщники не так давно вышли из тюрьмы и на торговле героином хотели зарабатывать на жизнь.

- Уголовное дело направлено прокуратурой города для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей. Санкция статьи УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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