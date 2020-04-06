В этом году приведут в порядок 300 километров волгоградских дорог

6 Апр 2020 2020-04-06T12:37:31+03:00

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Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» затронул самые отдаленные районы Волгоградской области, где какие-то десять лет назад о хороших магистралях даже не мечтали. Только в 2020 году по всему региону отремонтируют более 300 километров трасс. Из 36 объектов, на которых сегодня работают подрядчики, 21 находится в Волгограде и Волжском, остальные – в муниципалитетах.

Особое внимание уделяют капремонту моста через Волжскую ГЭС. Не забывают о периферийных трассах «Жирновск-Котово-Камышин» и «Михайловка-Серафимович-Суровикино», где фрезируют асфальт. А на участках «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград», «Каспий - Качалинская - Вертячий – Гумрак», «Иловля – Ольховка – Камышин» уже укладывают верхний слой.

- Всего до 2024 года предстоит реализовать не менее 240 приоритетных региональных проектов, - отметили в пресс-службе областной администрации.

Речь идет о рокадной и объездной дорогах, а также пускового комплекса моста через Волгу.

ИСТОЧНИК KP.RU