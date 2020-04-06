2020-04-06T11:57:08+03:00
Происшествия

Пожар стоимостью 74 миллиона: в Волгограде осудят троих виновных в ЧП на складе

Мужчинам, нарушившим правила безопасности, грозит по три года тюрьмы
Юлия Данильченко
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В ноябре 2018 года в Дзержинском районе Волгограда загорелось предприятие по производству товаров санитарно-гигиенического назначения. Тогда выгорел целый комплекс складов и зданий, а вместе с ними продукция, оборудование и сырье. По факту завели уголовное дело, в ЧП обвинили 59-летнего азербайджанца, 53-летнего астраханца и 22-летнего волгоградца. Общий ущерб составил 74 миллиона рублей.

- 59-летний обвиняемый являлся главным энергетиком организации. В ноябре 2018 года им было организовано проведение работ, которые он поручил подчиненным электросварщикам, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Специалисты нарушили правила безопасности, а когда начался пожар, не смогли воспользоваться огнетушителями – их не было. Сейчас мужчинам грозит по три года тюрьмы за нарушение УК РФ – правил безопасности, которые повлекли причинение крупного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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