Ушел из дома и не вернулся: следователи полгода ищут пропавшего волгоградца

6 Апр 2020 2020-04-06T11:58:37+03:00

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С октября 2019 года ни родные, ни правоохранители не могут найти 55-летнего Александра Павлова из Волгограда. Он проживал в Дзержинском районе на улице Ангарской. Мужчина вышел из дома и не вернулся, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Из отличительных черт: Александр немного прихрамывает, у него ясная и быстрая речь. Внешность европейская, глаза голубые, волосы русые, голос глухой.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В день пропажи на мужчине была синяя ветровка, спортивные штаны и болотного цвета водолазка.

- Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения мужчины или последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(844-2)54-08-61 или «02», - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Любая, даже самая незначительная информация может помочь следователям отыскать мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU