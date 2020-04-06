27 тысяч волгоградских учеников получат сухпаи: молоко, крупы, соки

6 Апр 2020 2020-04-06T10:48:33+03:00

На период самоизоляции школьники находятся на дистанционном обучении, но наборы обещают выдавать в сроки

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Всех учеников Волгограда перевели на дистанционное обучение в период всеобщей самоизоляции до 30 апреля 2020 года. Детям, которым положено горячее питание, выдадут сухпаи. Как говорят в мэрии, продуктовые наборы получат 27 тысяч школьников уже в ближайшее время. Что туда входит? Молоко, крупы, макаронные и кондитерские изделия, соки.

- Бесплатные продуктовые наборы, рассчитанные на две недели - 10 и 12 дней в зависимости от того на пятидневной или шестидневной неделе обучения находятся учащиеся, начнут выдавать уже на этой неделе, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации.

Родителям обещают, что в пакете не будет скоропортящихся продуктов. Это указ Росптребнадзора. Кстати, выдавать сухпаи тоже решили по правилам: чтобы избежать скопления людей, администрации школ составят графики. Об этом семьям сообщать через родительские чаты.

ИСТОЧНИК KP.RU