Волгоградцы в период самоизоляции торгуют пивом, цветами и предлагают услуги массажа

6 Апр 2020 2020-04-06T10:32:10+03:00

Полиция регулярно следит за торговыми точками и карантинщиками. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Кто работает круглосуточно в период всеобщей самоизоляции, так это полицейские. Губернатор Волгоградской области ограничил торговлю, а также поручил контролировать тех, кто сидит на карантине. Стражи порядка регулярно объясняют и обычным волгоградцам, кто лучше отсидеться дома, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Это касается и розничной торговли.

5 апреля полицейские нашли 6 нарушивших режим предпринимателей. Один торговал пивом, другой – рыболовным инвентарем, еще двое – цветами, нашли тех, кто оказывал услуги массажа.

- Выявлен 1 факт нарушения режима обязательной самоизоляции. 62-летний житель Советского района Волгограда, вернувшийся из Армении, отсутствовал дома на момент проверки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Все ответят по административному кодексу с новыми поправками и заплатят крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU