Волгоградцы в период самоизоляции торгуют пивом, цветами и предлагают услуги массажа
Кто работает круглосуточно в период всеобщей самоизоляции, так это полицейские. Губернатор Волгоградской области ограничил торговлю, а также поручил контролировать тех, кто сидит на карантине. Стражи порядка регулярно объясняют и обычным волгоградцам, кто лучше отсидеться дома, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Это касается и розничной торговли.
5 апреля полицейские нашли 6 нарушивших режим предпринимателей. Один торговал пивом, другой – рыболовным инвентарем, еще двое – цветами, нашли тех, кто оказывал услуги массажа.
- Выявлен 1 факт нарушения режима обязательной самоизоляции. 62-летний житель Советского района Волгограда, вернувшийся из Армении, отсутствовал дома на момент проверки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Все ответят по административному кодексу с новыми поправками и заплатят крупные штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU