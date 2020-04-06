В центре Волгограда иномарка протаранила два мотоцикла: двое мужчин в больнице

6 Апр 2020 2020-04-06T10:33:16+03:00

А за сутки на дорогах Волгоградской области поймали 19 пьяных лихачей

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Хоть поток автомобилистов заметно поубавился на период всеобщей самоизоляции, на дорогах Волгоградской области регулярно случаются аварии с пострадавшими. Только за минувшие сутки 5 апреля произошло пять ДТП. В одном происшествии травмы получили сразу два мотоциклиста.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 23-летний водитель «Форд Фокуса» мчался по Центральному району города-героя со стороны улицы Пражской. При повороте на 13-ю Гвардейскую он нарушил ПДД и протаранил сразу два «Сузуки».

- В результате ДТП оба водителя мотоциклов с различными травмами были доставлены в больницу, - добавили в ведомстве.

Помимо этого за сутки полицейские поймали 19 пьяных водителей. Все они по закону ответят а управление транспортным средством в нетрезвом виде. Также инспекторы ГИБДД выявили 548 нарушителей, которые получат штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU