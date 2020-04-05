В центре Волгограда из-за лихача на "Нексия" пострадал трехлетний ребенок

5 Апр 2020 2020-04-05T15:37:43+03:00

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В одной из шести аварий, которые сотрудники ГИБДД зафиксировали на дорогах Волгоградской области 4 апреля, пострадал трехлетний ребенок. ДТП произошло на территории Ворошиловского района Волгограда около семи часов вечера.

Как установили инспекторы, 47-летний мужчина за рулем «Дэу Нексия» ехал по улице Череповецкой со стороны Ростовской в сторону Елецкой. Напротив дома №56 водитель протаранил иномарку «Кио», которая остановилась на запрещающий сигнал светофора. От удара находящийся внутри салона ребенок получил травмы. Родители вызвали врачей.

- В результате ДТП 3-летний пассажир автомобиля «Киа Рио» получил телесные повреждения. От госпитализации его родители отказались, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителей настоятельно просят быть внимательными на дорогах, не нарушать правила и уважать других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU