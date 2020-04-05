2020-04-05T09:52:37+03:00
Общество

С начала года санавиация спасла жизни 46 волгоградцев

У большинства пациентов были проблемы с сердцем
Юлия Данильченко
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Фото: областная администрация.Фото: областная администрация.
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Как и прежде санавиация продолжает работать в плановом режиме: с начала 2020 года благодаря экстренной эвакуации вертолетом «Ансат» удалось спасти жизни 46 жителей Волгоградской области. Ежемесячно у «крылатой скорой» более десятка вылетов: в феврале – 12, в марте – 30, а в апреле уже 4. В госпитализации нуждались пациенты из Михайловки, Камышина, Урюпинска, Рудни, Октябрьского района и многих других. Всего санавиация уже охватила 18 муниципалитетов.

- Большинство эвакуированных — с острым коронарным синдромом. Также в областные клиники по воздуху доставляли пострадавших в ДТП, пациентов с обострениями хронических заболеваний, с отравлением и с ожогами, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Напомним, санавиация работает в регионе с 2014 года. Для этого модернизировали опорные больницы № 7 и № 25, отремонтировали более 600 медучреждений по районам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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