2020-04-05T09:26:59+03:00
Происшествия

Под Волгоградом из-за пьяного водителя погибла женщина

Мужчина не справился с управлением
Юлия Данильченко
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В субботу, 4 апреля, шесть водителей устроили аварии на магистралях Волгоградской области. Шестеро человек разных возрастов попали в больницы, а одна женщина погибла. Смертельное ДТП случилась по вине 37-летнего мужчины, который в пьяном виде не справился с управлением легковушки.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, около семи часов вечера водитель за рулем «ВАЗа» мчался по автодороге со стороны города Новоаннинский в направлении хутора Кирпичевский. Будучи сильно выпившим, он в какой-то момент отвлекся: машина вылетела с трассы и перевернулась на обочине. Пьяный водитель чудом остался жив, у него было всего лишь несколько ссадин. А вот пассажирка не выжила.

- 47-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, - прокомментировали в областном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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