Коронавирус в волгоградском приюте для животных: «Работаем в закрытом режиме»

5 Апр 2020 2020-04-05T07:57:56+03:00

Нерабочий месяц по 30 апреля 2020 ввел свои коррективы в жизнь волонтеров и их подопечных

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Самоизоляция с 28 марта по 30 апреля 2020 года в Волгоградской области повлияла на работу волонтерской организации «Дино», которая занимается не только спасением уличных животных, но и стерилизацией собак в рамках программы «Гуманное соседство». В весеннее время это особенно актуально, но безопасность прежде всего: сейчас добровольцы работают по особенным правилам, введенным на период изоляции.

Приют "Дино" ввел новые правила.

- Мы работаем в закрытом режиме. Выполняем все условия введённого карантина, осуществляем бесконтактный приём и передачу животных, организовали бесконтактный приём помощи для дино-питомцев, - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры.

Конечно, никто не забывает про животных, которым нужна экстренная помощь: ветеринары работают и готовы ее оказать. В том числе возможна стерилизация собаки с целью сокращения численности бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU