2020-04-04T11:59:12+03:00
Общество

Пассажир выпал из автобуса на севере Волгограда

Мужчина в больнице с травмой головы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Выпавший из автобуса пассажир в больнице.Выпавший из автобуса пассажир в больнице.Фото: Тимур ХАНОВ
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Травмой головы завершилась для одного из волгоградцев поездка в автобусе во время режима общей самоизоляции по коронавирусу. На Спартановке 42-летний пассажир выпал из следующего по специальному маршруту автобуса №95 на тротуар и получил травму головы. Ближайшее время житель Волгограда проведет на больничной койке.

Как сообщили «КП-Волгоград» в главке МВД России по региону, 37-летний водитель автобуса №95 ехал по маршруту по Тракторозаводскому району. По предварительным данным, около семи часов вечера автобус остановился напротив дома №28а на улице Николая Отрады. Двери водитель открыл уже после полной остановки «ЛИАЗа».

- При открывании из задней двери произошло выпадение 42-летнего пассажира на тротуар, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Был ли волгоградцев трезв и что именно послужило причиной падения, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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