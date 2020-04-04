В Волгограде девушка устроила массовое ДТП: пострадал ребенок

4 Апр 2020 2020-04-04T10:34:16+03:00

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Массовое ДТП произошло в Дзержинском районе Волгограда около полудня 3 апреля 2020 года. На пересечении улиц Исторической и Домостроителей столкнулись отечественный автомобиль и две иномарки - «Лада Калина», «Ситроен» и Volkswagen Touareg. В аварии пострадал пятилетний ребенок женщины, которая проехала перекресток на красный свет.

По предварительным данным, 25-летняя девушка за рулем «Лада Калина» ехала в сторону Городище. На пересечении с улицей Домостроителей она проехала перекресток на красный сигнал светофора. В итоге «Калина» на полном ходу врезалась в Volkswagen Touareg. Удар был настолько сильным, что внедорожник отбросило на «Ситроен».

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, в массовом ДТП пострадал 5-летний мальчик, который находился в салоне «Калины» вместе с женщиной-водителем. Ребенок получил травму головы. Сейчас он в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/770852" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП в Дзержинском районе Волгограда 3.04.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU