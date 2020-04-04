2020-04-04T10:34:16+03:00
Происшествия

В Волгограде девушка устроила массовое ДТП: пострадал ребенок

В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля [видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Массовое ДТП произошло на улице Исторической.Массовое ДТП произошло на улице Исторической.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Массовое ДТП произошло в Дзержинском районе Волгограда около полудня 3 апреля 2020 года. На пересечении улиц Исторической и Домостроителей столкнулись отечественный автомобиль и две иномарки - «Лада Калина», «Ситроен» и Volkswagen Touareg. В аварии пострадал пятилетний ребенок женщины, которая проехала перекресток на красный свет.

По предварительным данным, 25-летняя девушка за рулем «Лада Калина» ехала в сторону Городище. На пересечении с улицей Домостроителей она проехала перекресток на красный сигнал светофора. В итоге «Калина» на полном ходу врезалась в Volkswagen Touareg. Удар был настолько сильным, что внедорожник отбросило на «Ситроен».

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, в массовом ДТП пострадал 5-летний мальчик, который находился в салоне «Калины» вместе с женщиной-водителем. Ребенок получил травму головы. Сейчас он в больнице.

Массовое ДТП в Дзержинском районе Волгограда 3.04.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажир выпал из автобуса на севере Волгограда
Режим самоизоляции в Волгограде: социальные выплаты продлили на 6 месяцев
В Волгограде девушка устроила массовое ДТП: пострадал ребенок
Штраф 15 тысяч назначил суд за нарушение режима обязательной самоизоляции девушке из Котово
Самоизоляция в Волгограде: с 6 апреля пустят специальный троллейбус
Школы Волгограда переходят на удаленку: родителям нужно написать заявление
Коронавирус в Волгограде, новости на 4 апреля 2020 года: режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Можно ли ездить на велосипеде по Волгограду в период самоизоляции
В Волжском построят инфекционный корпус для пациентов с коронавирусом
Ко Дню Победы в Волгограде завершат реставрацию монумента «Родина- мать зовет!»
Под Волгоградом общежитие продали частнику вместе с жильцами
Волгоградец устроил в честь дня рождения «салют» из автомата Калашникова
Врач-инфекционист о коронавирусе в Волгограде: в больницы докупают оборудование, но волгоградцам надо посидеть по домам
Идет потепление: волгоградцев ждут солнечные выходные
Волгоградцы обещали призывнику «спасти» от армии, а сами на его деньги поехали на море
Волгоградским лесникам разрешат штрафовать за костры в пожароопасный период
Из-за коронавируса поезд Волгоград-Москва будет ездить раз в четыре дня
В Волгограде выписали нулевого пациента с коронавирусом
Можно ли волгоградцам ездить на дачу в период самоизоляции из-за коронавируса в Волгограде
Коронавирус в Волгограде: на третий день горожане стали меньше нарушать режим самоизоляции
В Волгограде 17-летних студенток колледжа могут посадить на 20 лет за закладку наркотиков
В Волгоградской области запретят продажу энергетиков детям