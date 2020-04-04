Коронавирус в Волгограде, новости на 4 апреля 2020 года: режим самоизоляции продлили до 30 апреля

4 Апр 2020 2020-04-03T21:01:22+03:00

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С диагнозом коронавирус - семь человек, одну женщину – «нулевого пациента» вылечили и выписали, но в больницах с подозрением уже лежат 72 пациента – такие последние данные на утро 4 апреля 2020 по коронавирусу в Волгограде. И главная новость – в Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля 2020 года.

Ситуация в регионе остается напряженной. Под наблюдением медиков уже более 3,5 тысяч человек, и власти опасаются, что число людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в ближайшее время увеличится. Поэтому власти действуют на опережение. Готовят развернуть госпиталь по приему больных с коронавирусом в больнице Ильича №5, приступили к строительству нового корпуса с боксами в Волжском, дооснащают оборудованием инфекционные отделения. А глава региона Андрей Бочаров продлил период самоизоляции до конца месяца. Это значит, что людям по-прежнему разрешено выходить из дома только в некоторых случаях. Единственное послабление, которое сделали волгоградцам – позволили работающим добираться к месту работы на велосипедах и разрешили ездить на дачи. Похоже "фазенды" станут единственным местом отдыха на ближайшее время, ведь волгоградские турбазы уже закрыли, а теперь отменяют до лета поезда и самолеты.

Тех, кто нарушит режим самоизоляции, теперь будут нещадно штрафовать. О том, какое грозит наказание грозит, четко сказано в постановлении губернатора Волгоградской области от 3 апреля №238.

Пошли на уступки и бизнесу: некоторые волгоградские предприятия вновь заработают. Кроме того, для представителей малого и среднего бизнеса ввели «арендные каникулы» и предложили микрозаймы – до 300 тысяч рублей – под 1% годовых и с возможной отсрочкой платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU