2020-04-03T21:01:22+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде, новости на 4 апреля 2020 года: режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусомв Волгограде на утро 4 апреля 2020 года
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
3 апреля из инфекционной больницы №3 выписали первую пациентку, у которой в Волгограде был поставлен диагноз коронавирус.3 апреля из инфекционной больницы №3 выписали первую пациентку, у которой в Волгограде был поставлен диагноз коронавирус.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

С диагнозом коронавирус - семь человек, одну женщину – «нулевого пациента» вылечили и выписали, но в больницах с подозрением уже лежат 72 пациента – такие последние данные на утро 4 апреля 2020 по коронавирусу в Волгограде. И главная новость – в Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля 2020 года.

Ситуация в регионе остается напряженной. Под наблюдением медиков уже более 3,5 тысяч человек, и власти опасаются, что число людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в ближайшее время увеличится. Поэтому власти действуют на опережение. Готовят развернуть госпиталь по приему больных с коронавирусом в больнице Ильича №5, приступили к строительству нового корпуса с боксами в Волжском, дооснащают оборудованием инфекционные отделения. А глава региона Андрей Бочаров продлил период самоизоляции до конца месяца. Это значит, что людям по-прежнему разрешено выходить из дома только в некоторых случаях. Единственное послабление, которое сделали волгоградцам – позволили работающим добираться к месту работы на велосипедах и разрешили ездить на дачи. Похоже "фазенды" станут единственным местом отдыха на ближайшее время, ведь волгоградские турбазы уже закрыли, а теперь отменяют до лета поезда и самолеты.

Тех, кто нарушит режим самоизоляции, теперь будут нещадно штрафовать. О том, какое грозит наказание грозит, четко сказано в постановлении губернатора Волгоградской области от 3 апреля №238.

Пошли на уступки и бизнесу: некоторые волгоградские предприятия вновь заработают. Кроме того, для представителей малого и среднего бизнеса ввели «арендные каникулы» и предложили микрозаймы – до 300 тысяч рублей – под 1% годовых и с возможной отсрочкой платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгограде, новости на 4 апреля 2020 года: режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Можно ли ездить на велосипеде по Волгограду в период самоизоляции
В Волжском построят инфекционный корпус для пациентов с коронавирусом
Ко Дню Победы в Волгограде завершат реставрацию монумента «Родина- мать зовет!»
Под Волгоградом общежитие продали частнику вместе с жильцами
Волгоградец устроил в честь дня рождения «салют» из автомата Калашникова
Врач-инфекционист о коронавирусе в Волгограде: в больницы докупают оборудование, но волгоградцам надо посидеть по домам
Идет потепление: волгоградцев ждут солнечные выходные
Волгоградцы обещали призывнику «спасти» от армии, а сами на его деньги поехали на море
Волгоградским лесникам разрешат штрафовать за костры в пожароопасный период
Из-за коронавируса поезд Волгоград-Москва будет ездить раз в четыре дня
В Волгограде выписали нулевого пациента с коронавирусом
Можно ли волгоградцам ездить на дачу в период самоизоляции из-за коронавируса в Волгограде
Коронавирус в Волгограде: на третий день горожане стали меньше нарушать режим самоизоляции
В Волгограде 17-летних студенток колледжа могут посадить на 20 лет за закладку наркотиков
В Волгоградской области запретят продажу энергетиков детям