2020-04-03T18:35:12+03:00
Общество

Можно ли ездить на велосипеде по Волгограду в период самоизоляции

Власти пояснили, кому и куда можно ездить на велосипеде в период самоизоляции, который в Волгоградской области продлили до 30 апреля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На велосипеде можно ездить на работу, но соблюдая дистанцию с другими в полтора метра.На велосипеде можно ездить на работу, но соблюдая дистанцию с другими в полтора метра.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В связи с тем, что всеобщий режим самоизоляции губернатор Волгоградской области продлил до 30 апреля 2020 года, у волгоградцев возникло множество новых вопросов. Главные из которых – можно ли будет ездить на дачу и разрешат ли ездить на велосипеде в Волгограде в период самоизоляции?

На дачи волгоградцам разрешили выезжать хоть на личном авто, хоть на мотоцикле, хоть на такси. Этот пункт сразу прописали в новом постановлении главы региона от 3 апреля. Чуть позже появились разъяснения и для велосипедистов.

- Перемещение по городу на велосипеде к месту работы сотрудников организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности городского округа или имеющих непрерывный производственный цикл является допустимым при соблюдении прочих мер предосторожности. То есть при соблюдении необходимой социальной дистанции - не менее полтора метра, - отвечают в администрации области.

То есть, тем, кто в период самоизоляции продолжает трудиться, можно добираться на работу на велосипеде. При этом просто кататься на двухколеснике по городу без уважительной причины – нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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