2020-04-03T19:35:38+03:00
Общество

В Волжском построят инфекционный корпус для пациентов с коронавирусом

Новое отделение появится рядом с больницей №2 Волжского, оно будет рассчитано на 60 мест
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Корпус будет состоять из изолированных боксов с раздельными входами. Фото мэрия Волжского.Корпус будет состоять из изолированных боксов с раздельными входами. Фото мэрия Волжского.
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Коронавирус стремительно распространяется по России, поэтому власти работают на опережение. Одновременно, пока Волгоград и область находятся в режиме самоизоляции – с 1 апреля и теперь продлили до 30 апреля, в Волжском решили построить новый инфекционный корпус, куда будут помещать инфицированных коронавирусом пациентов.

К строительству уже приступили. Появится это новое отделение на участке по улице Пушкина, 49А, рядом с городской больницей №2. Заказчиком выступает Управление капитального строительства Волгоградской области и ведется строительство за счет средств регионального бюджета.

Как уточняют «КП-Волгоград» в мэрии Волжского, рассчитан этот корпус будет на 60 коек, и будет состоять из изолированных боксов с раздельными входами.

Напомним, сейчас пациентов с коронавирусом размещают в инфекционной больнице №1 в Кировском районе Волгограда, а детей – в детской инфекционной больнице. Также открыт провизорный госпиталь на базе больницы №3, куда доставляют всех прибывших с эндемичных территорий, а также тех, кто с ними контактировал и имеет признаки ОРВИ. В процессе открытие инфекционного госпиталя на базе больницы Ильича в Краснооктябрьском районе Волгограда. Кроме того, в Дзержинском районе Волгограда Министерство обороны строит инфекционный центр, который сможет принять 100 пациентов. Его строительство планируют завершить уже к 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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