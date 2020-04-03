2020-04-03T16:22:28+03:00
Общество

Ко Дню Победы в Волгограде завершат реставрацию монумента «Родина- мать зовет!»

А после 9 мая обновят дорожки и лестницы к скульптуре
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Несмотря ни на что, "Родина-мать" встретит День Победы во всей красе.Несмотря ни на что, "Родина-мать" встретит День Победы во всей красе.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Из-за угрозы распространения коронавируса масштабное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне оказалось под вопросом. Не исключено, что этот День Победы пройдет в Волгограде без парада и многотысячного бессмертного полка. Но «Родина-мать» все-таки встретит 9 мая во всей красе – отреставрированная и обновленная. Руководитель проекта реставрации Главного монумента мемориального комплекса на Мамаевом кургане Владимир Антонов заверил, что реставрация монумента будет завершена в установленный срок.

- Осталось доделать работы по стилобату – основанию монумента. Напомним, что было принято решение вернуться к его первоначальному авторскому виду, согласно которому стилобат был бетонным и составлял единое целое со скульптурой, - отмечают в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Но на этом работы на Мамаевом кургане не закончатся. Уже после 9 мая планируют сделать ремонт серпантинной дорожки и лестниц, ведущих к монументу «Родина-мать зовет!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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