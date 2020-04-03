Под Волгоградом общежитие продали частнику вместе с жильцами

3 Апр 2020 2020-04-03T15:56:54+03:00

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В прокуратуру Городищенского района обратились жильцы одного из общежитий Нового Рогачика. Волгоградцы пожаловались, что их продали вместе с общежитием. 26 семей спокойно жили в доме, который принадлежал оборонному предприятию ФГУСП «Племзавод «Луч». У всех были ордера на жилую площадь. Но предприятие разорилось. В декабре 2017 года здание продали с торгов за 50 тысяч рублей. Купил его один бизнесмен. Но предпринимателю «довесок» в виде нескольких десятков людей был не нужен. Он предупредил всех жильцов, что им нужно покинуть помещение. Он как собственник имеет право это требовать на законных основаниях. Волгоградцы оказались под угрозой оказаться на улице.

Прокуратура это безобразие остановила.

- Общежития относятся к объектам специализированного жилищного фонда и не подлежали передаче в частную собственность, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

Городищенский районный суд признал сделку по продаже общежития недействительной. Здание передали в муниципальную собственность Новорогачинского сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU