Волгоградец устроил в честь дня рождения «салют» из автомата Калашникова

3 Апр 2020 2020-04-03T15:50:38+03:00

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В то время, когда вся страна, и Волгоградская область в частности, пребывает в режиме самоизоляции и условиях жестких ограничений, находятся такие, кому коронавирус и запреты "по колено". Например, в рабочем поселке Иловля Волгоградской области 31-летний местный житель устроил такой «фейерверк», что теперь проходит по уголовному делу. Мужчина решил устроить салют в честь своего дня рождения – только стрелял не разноцветными огнями, а из автомата Калашникова.

Вечером 3 апреля в полицию позвонили жители улицы Мира поселка Иловля и сообщили об автоматных очередях, которые доносятся со стороны кафе. Прибывший по вызову наряд полиции задержал стрелка.

- Как пояснил подследственный, в тот день он праздновал день рождения и, желая произвести впечатление на гостей, он стал стрелять в воздух из охолощенного автомата «ОС АК 103». На мужчину уже завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Грозит ему до пяти лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU