2020-04-03T17:11:10+03:00
Общество

Врач-инфекционист о коронавирусе в Волгограде: в больницы докупают оборудование, но волгоградцам надо посидеть по домам

Пока все заразившиеся в Волгоградской области переносят болезнь в легкой форме [видео]
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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В инфекционной больнице устанавливают дополнительные пропускные пункты, чтобы ни одна бацила не попала за пределы медучреждения.В инфекционной больнице устанавливают дополнительные пропускные пункты, чтобы ни одна бацила не попала за пределы медучреждения.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Сегодня в инфекционной больнице №1 Волгограда (в Кировском районе) находятся на лечении 10 человек (у пятерых диагноз коронавирусная инфекция уже подтвержден, еще пятеро ждут окончательных результатов). Одну женщину сегодня, 3 апреля выписали (первую волгоградку, у которой диагностировали коронавирус). Журналистам показали, как готова больница к соблюдению всех мер безопасности и к лечению пациентов с новым вирусом.

- Сейчас наше заведение активно дооснащается – поступает новое медицинское оборудование. Это средства для диагностики, рентгенографические установки (стационарные и передвижные) дополнительные аппараты ИВЛ и оборудование для лабораторного сопровождения этих пациентов, - рассказывает заместитель главврача больницы №1 Александр Алюшин.

Кроме того, сегодня у корпуса, где пребывают зараженные больные, сооружают санпропускной пункт для врачей, чтобы ни одна бацилла не попала за пределы инфицированных боксов.

- К счастью большинство пациентов легко переносят коронавирусную инфекцию. Но те меры, которые сегодня принимаются властями – единственно верные. Всем, действительно, надо посидеть дома, избегать лишних контактов и и быть очень внимательным к состоянию своего здоровья. Если вдруг у вас поднялась температура, появились кашель или одышка, то конечно надо обращаться в поликлинику по месту жительства и пригласить к себе участкового врача, - советует врач-инфекционист.

Напомним, в связи с новыми правилами всех, кто будет прибывать в Волгоград из-за рубежа, теперь будут помещать в обсерватор и вести за ними медицинское наблюдение, и только после обнаружения каких-то признаков вирусной инфекции их госпитализируют в специальные стационары.

Врач-инфекционист Волгограда Александр Алюшин о ситуации с коронавирусом в городе.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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