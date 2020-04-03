Идет потепление: волгоградцев ждут солнечные выходные

3 Апр 2020 2020-04-03T14:26:42+03:00

Не забудьте: солнечные ванны сейчас лучше принимать на балконе или во дворе своего частного дома. Дальше -не выходить! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Апрель все-таки переборол зимние холода и впереди волгоградцев ждут солнечные дни. С юго-запада ветер несет в Волгоградскую область теплый циклон.

Как прогнозируют волгоградские синоптики, в выходные дни – 4 и 5 апреля - ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Столбик термометра в субботу поднимется в Волгограде до отметки 11...+16º, а в отдельных районах области и вовсе до +19 градусов. Правда, в региональном ЦГМС тут же предупреждают, что местами ночью сохранится такое опасное явление, как заморозки – температура на поверхности почвы опустится до +3…-2º, местами до -8º.

В воскресенье, 5 апреля, по всей территории Волгоградской области также будет тепло и солнечно. Погода благоволит к прогулкам, но обстановка с коронавирусом требует наоборот изоляции. Так что принимайте солнечные ванны лучше на балконах и в своих дворах у дома.

ИСТОЧНИК KP.RU