2020-04-03T14:12:03+03:00
Происшествия

Волгоградцы обещали призывнику «спасти» от армии, а сами на его деньги поехали на море

Парень лишился 100 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Молодые люди деньги взяли и поехали на них отдыхать.Молодые люди деньги взяли и поехали на них отдыхать.Фото: Евгений ЧЕРНЫХ
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Как сделать деньги из ничего? Просто найти человека, которого легко обмануть. Правда, за это можно получить весьма реальный срок. В Волжском будут судить двух местных жителей за мошенничество. Молодые люди 24 и 27 лет распространили слух среди знакомых, что у них есть связи в определенных кругах и они могут спасти от армии. В их сети попался только один. Парень очень не хотели служить. Поэтому после убедительных обещаний сделать медсправку, после которой ему вынесут вердикт «негоден», отдал приятелям 100 тысяч рублей.

Естественно, никаких реальных способов помочь обратившемуся у мошенников не было. Они взяли эти деньги и отправились отдыхать на море. Когда вернулись, их стал одолевать звонками призывник. Но те просто их игнорировали. В итоге, он написал заявление в полицию, а сам отправился защищать родину.

- Свою вину волжане признали полностью и даже частично вернули деньги. Им грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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