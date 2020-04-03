2020-04-03T13:47:03+03:00
Общество

Волгоградским лесникам разрешат штрафовать за костры в пожароопасный период

Напомним, с 1 апреля в Волгоградской области действуют усиленные меры по предотвращению пожаров
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С 1 апреля в Волгоградской области начали действовать сразу два ограничивающих режима – один ввели из-за угрозы распространения коронавируса, второй – особый противопожарный, который ежегодно вводится на летний период в регионе (с 1 апреля по 31 октября). Накануне этого волгоградские спасатели едва успевали тушить ландшафтные пожары, которые вспыхивали то тут, то там. И чаще всего по вине нерадивых волгоградцев, которые палят костры на природе. В прошлом году волгоградские власти повысили штрафы за нарушение противопожарного режима. А в этом году решили разрешить сотрудникам лесничеств самим штрафовать нарушителей, не дожидаясь правоохранителей.

- Согласно проекту закона расширится перечень должностных лиц в лесничестве, которые обладают правом составлять протоколы об административных правонарушениях за несоблюдение дополнительных требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, - отмечают в пресс-службе Волгоградской облдумы.

Изменения предложено внести в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности.

Напомним, что штрафы за нарушение режима немаленькие: от 1,5 тысячи рублей для граждан, от 10 тысячи рублей для должностных лиц, от 20 тысячи рублей для юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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