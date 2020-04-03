2020-04-03T12:52:38+03:00
Общество

Из-за коронавируса поезд Волгоград-Москва будет ездить раз в четыре дня

А курсирование поезда из Волгограда в Грозный вообще приостановят
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Следите за изменениями в расписании поездов.Следите за изменениями в расписании поездов.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Каждый день коронавирус расширяет свою географию, просачиваясь все в новые города и регионы России. С каждым вирус все больше ограничивает наши перемещения. В связи с этим уже приостановили полеты авиакомпании, а теперь сокращает число поездов и РЖД. Сегодня, 3 апреля, стало известно, что отменяют еще ряд поездов, курсирующих по стране. Коснется это и поездов из Волгограда в Москву и Грозный.

В частности, отныне поезд сообщением Волгоград-Москва (№№15/16) будет отправляться только один раз в четыре дня.

- По такому графику составы будут отправляться из Волгограда с 7 апреля, из Москвы – с 8 апреля, - уточняют информацию в РЖД.

Поезд, который ездил по маршруту Волгоград-Грозный, и вовсе отменяют.

- Отменяется поезд, который должен был отправляться из Грозного с 6 апреля по четным дням, а из Волгограда с 7 апреля по нечетным дням. Последний раз поезд отправится из Грозного 4 апреля, из Волгограда – 5 апреля, - сообщают в пресс-службе железной дороги.

Всего с 7 апреля 2020 года будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов, 53 поезда будут временно отменены.

- Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных, - добавляют в РЖД. - При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг "РЖД" незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости – увеличит предложение для пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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