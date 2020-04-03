Можно ли волгоградцам ездить на дачу в период самоизоляции из-за коронавируса в Волгограде

3 Апр 2020 2020-04-03T11:41:14+03:00

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Волгоградская область продолжает существовать в режиме самоизоляции. Пока официально он введен до 5 апреля 2020 года включительно. Будут ли изменения в связи с объявленным президентом нерабочим месяцем, узнаем в скором времени. Но вряд ли кто-то надеется, что все это завершится уже в ближайшее воскресенье. Многие морально приготовились к тому, что останутся дома еще на какое-то время. Радости от этого мало. Особенно беспокоятся за это дачники. Ведь сейчас начало сезона, от которого зависит будущий урожай. Так что их волнует, можно ли уехать на дачу в период самоизоляции в Волгограде. Полицейские разъяснили этот момент.

Хотя дачи не входят в список причин, по которым можно покидать место самоизоляции, но в каждый случай будут вникать. Полицейские составят протокол. Но уже в суде можно разъяснить, для чего вы покинули дом. И извиняющей причиной будет поездка на дачу для самоизоляцию до конца режима. Для этого надо просто предоставить документ подтверждающий, что у вас этот огород есть.

Но тех, кто захочет ездить на дачу дважды в неделю для полива, ждут штрафы. Для обычных людей от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. Наказание предусмотрено для всех, кто нарушает режим самоизоляции.

Напомним, на данный момент диагноз коронавирус поставлен 8 волгоградцам. На карантине находятся 3,5 тысячи человек. Новых заболевших на 3 апреля 202 года не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU