В Волгограде 17-летних студенток колледжа могут посадить на 20 лет за закладку наркотиков
В Волгограде задержали очередную банду наркодилеров. К сожалению, этот бизнес продолжает работать даже в самые тяжелые времена: спрос не исчез. Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД совместно с спецназом «Гром» остановили работу группировки из пяти человек. Они занимались изготовлением, фасовкой, продажей и закладкой наркотиков.
Бизнес организовал ростовчанин. Он нашел в Волгограде супружескую пару – жителей Краснооктябрьского района. На съемной квартире они организовали целую лабораторию. 25-летняя супруга делала смеси, содержащие мефедрон и амфетамин, 26-летний муж продавал и закладывал наркотики. К делу они привлекли двух 17-летних студенток колледжа. Девицам захотелось больших денег, поэтому они с легкостью согласились на предложение. Волгоградки занимались раскладкой наркотиков по городу.
Всех пятерых задержали. Руководителя и волгоградского куратора интернет-магазина поместили в СИЗО, трое девушек находится под домашним арестом.
- В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере». Им грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU