В Волгоградской области запретят продажу энергетиков детям

3 Апр 2020 2020-04-03T09:18:17+03:00

Когда закон примут, купить энергетик можно будет только при предъявлении документа, подтверждающего, что человек совершеннолетний. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

А продавцов, которые нарушат этот закон, будут штрафовать

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Здоровье, особенно детей, всегда было главной ценностью, но в условиях распространения коронавируса надо еще жестче следить за тем, чтобы несовершеннолетние вели здоровый образ жизни. Так, в Волгоградской области парламентарии решили запретить продажу энергетических напитков детям. Соответствующий законопроект уже внесен в Волгоградскую областную думу.

- В «энергетиках» в большом количестве содержится синтетический кофеин, другие искусственные и растительные добавки. По мнению медицинских экспертов, их частое употребление наносит серьезный вред здоровью молодых людей, сравнимый с неумеренным потреблением алкоголя. При этом, прежде всего, страдает сердечно-сосудистая система. А по данным ФГУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского», у многих потребителей энергетических напитков формируется зависимость от них, что нередко приводит к проявлению психических заболеваний, - приводят в облдуме данные, которые и послужили толчком к ужесточению условий продажи таких напитков.

Как только закон будет принят, «энергетик» смогут купить только совершеннолетние, причем при предъявлении документа, подтверждающего возраст покупателя.

Одновременно в регпарламент внесен проект изменений Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, который введет наказание за продажу энергетиков детям. Так, продавцов предлагают штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц ждет штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; юридических лиц – от 100 тысяч до 120 тысяч рублей.

К слову, подобные ограничения уже введены в более чем сорока регионах Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU