2020-04-03T08:38:05+03:00
Общество

Из-за коронавируса волгоградским бизнесменам дали арендные каникулы

Власти вводят дополнительные меры поддержки волгоградских предпринимателей в период самоизоляции
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Предпринимателей освободили от уплаты аренды на три месяца.Предпринимателей освободили от уплаты аренды на три месяца.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Режим самоизоляции, который ввели в Волгоградской области с 1 апреля из-за коронавируса, жестко ударил по малому и среднему бизнесу. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении дал поручение максимально поддержать предпринимателей в эти месяцы, и руководство Волгоградской области приняло решение ввести, так называемые, «арендные каникулы». Подробнее о мерах поддержки «КП-Волгоград» рассказали в региональном комитете по управлению госимуществом.

Во-первых, для коммерсантов снизили налоги и предложили заемы по минимальной ставке – 1%.

Во-вторых, на три месяца — с 1 апреля до 30 июня 2020 года — субъекты малого и среднего предпринимательства освободят от платежей за аренду объектов, включенных в перечень государственной имущественной поддержки. А с 1 июля по 31 декабря 2020 года им будет предоставлена отсрочка — погасить сумму в равных долях можно будет в 2021 году или на других условиях по согласованию сторон.

В-третьих, с 1 апреля 2020 года на три месяца освобождают от арендной платы за земельные участки под строительство, которые находятся в собственности Волгоградской области

- Также эта мера распространится и на тех, кто пользуется участками под застройку в Волгограде, государственная собственность на которые не разграничена, - добавляют в комитете. - Аналогичную поддержку получат предприниматели, занимающиеся пассажирскими автоперевозками общего пользования (кроме такси).

Более подробную информацию о том, на какие льготы могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса, можно получить в центре «Мой бизнес» или в комитете по управлению госимуществом.

Напомним, что до 1 октября такжевведен мораторий на подачу заявлений о банкротстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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