Студенты-медики стали волонтерами и консультантами для борьбы с коронавирусом в Волгограде

3 Апр 2020 2020-04-03T08:20:07+03:00

Студенты ВолгГМУ не остались в стороне от борьбы с COVID-19. Фото: ВолгГМУ

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Все вузы Волгоградской области перешли на дистанционное обучение, в том числе и ВолгГМУ. Но у медиков, даже у будущих, сейчас особая роль и задача. 101 студент вошли в резерв комитета здравоохранения региона. Их при необходимости могут привлечь для предупредительных мероприятий в борьбе с коронавирусом.

На данный момент 78 будущих врачей и медсестер трудятся в колл-центре, который консультирует волгоградцев о том, что делать, если появились признаки ОРВИ и был контакт с вернувшимся туристом или что можно делать в самоизоляции.

10 студентов помогают готовить информационные материалы, связанные с распространением и профилактикой коронавируса. Еще 70 человек помогают пожилым людям: доставляют продукты и товары первой необходимости.

Кстати, многие студенты последних курсов уже активно работают в системе здравоохранения. 412 человек трудятся средним медперсоналом. 397 проходят ординатуру в поликлиниках, помогая в диагностике и профилактических мероприятиях, связанных с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU