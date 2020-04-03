Студенты-медики стали волонтерами и консультантами для борьбы с коронавирусом в Волгограде
Все вузы Волгоградской области перешли на дистанционное обучение, в том числе и ВолгГМУ. Но у медиков, даже у будущих, сейчас особая роль и задача. 101 студент вошли в резерв комитета здравоохранения региона. Их при необходимости могут привлечь для предупредительных мероприятий в борьбе с коронавирусом.
На данный момент 78 будущих врачей и медсестер трудятся в колл-центре, который консультирует волгоградцев о том, что делать, если появились признаки ОРВИ и был контакт с вернувшимся туристом или что можно делать в самоизоляции.
10 студентов помогают готовить информационные материалы, связанные с распространением и профилактикой коронавируса. Еще 70 человек помогают пожилым людям: доставляют продукты и товары первой необходимости.
Кстати, многие студенты последних курсов уже активно работают в системе здравоохранения. 412 человек трудятся средним медперсоналом. 397 проходят ординатуру в поликлиниках, помогая в диагностике и профилактических мероприятиях, связанных с коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU