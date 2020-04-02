Продление нерабочей недели в Волгограде: власти региона сами решат, до какого срока продлить режим полной самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T19:39:27+03:00

Владимир Путин сообщил о продлении нерабочей недели в Волгоградской области и в России в целом и дал дополнительные полномочия регионам

Изменить размер текста: A A

Коронавирус продолжает шагать по России. С каждым днем растет число заразившихся COVID-19 и летальных исходов. 2 апреля президент страны Владимир Путин в своем обращении сообщил о продлении нерабочей недели до конца апреля. В итоге вынужденные «выходные» могут затянуться на пять недель, вплоть до 30 апреля 2020 года. Но в каждом регионе могут быть свои сроки в зависимости от ситуации. Глава государства дал дополнительные полномочия субъектам федерации. Власти Волгоградской области пока не приняли какого-то решения о продлении режима полной самоизоляции в регионе.

Режим полной самоизоляции в Волгоградской области действует с 1 апреля и продлится по 5 апреля 2020. Это значит, что в эти дни жителям региона нельзя без крайней необходимости и уважительной причины выходить из дома. Таких причин может быть пять: поход в магазин, на мусорку, на прогулку с собакой, необходимость экстренной медицинской помощи и работа в организациях и на предприятиях, которые продолжают обеспечивать нашу жизнь. Каждому, кто покидает свою квартиру или дом, с собой необходимо носить паспорт, служебное удостоверение или собственноручно заполненное уведомление об убытии (скачать образцы документов).

Кстати, в Москве ограничения по коронавирусу уже официально продлили до 1 мая.

Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса: как и что будет работать

Всеобщий режим самоизоляции рекомендован для всех жителей Волгоградской области независимо от возраста с 1 апреля 2020 года. Рассказываем, до какого числа продлятся ограничения, и как будут действовать (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU