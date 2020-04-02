В Волгограде бизнесмена оштрафуют за невыплату детских пособий

2 Апр 2020 2020-04-02T15:20:56+03:00

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Следователи Центрального района Волгограда завершили расследование уголовного дела о не выплаченных молодой маме «детских». Дело на 35-летнего гендиректора одной из фирм, занимающейся обслуживанием котельных, возбудили по статье «полная невыплата свыше двух месяцев пособий». Реальный срок ему не грозит, обвинение настаивает на судебном штрафе. Дело направили на рассмотрение в суд.

По данным следствия, больше полугода - с конца октября 2018 года до середины июля 2019-го - женщине в декретном отпуске начальство не платило пособие по уходу за ребенком. Сумма долга перевалила за 70 тысяч рублей. При этом следователи выяснили, что финансовых проблем у фирмы не было. Почти 800 тысяч рублей было на расчетных счетах организации. Половину перечислили на оплату труда сотрудников, более 200 тысяч пошло на оплату коммуналки. «Декретнице» не досталось ни копейки, зато генеральный директор лично получил 113,5 тысячи рублей. После проверки прокуратуры Центрального района на него завели уголовное дело.

- Благодаря вмешательству следователей молодая мама смогла получить причитающиеся ей деньги. Задолженность перед ней погашена в полном объеме, - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU