2020-04-02T14:08:01+03:00
Происшествия

Следователи Волгограда раскрыли преступление 25-летней давности

50-летнего мужчину в скором времени осудят
Юлия Данильченко
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Уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Тульской области уже направили в суд: волгоградские следователи сумели собрать достаточно доказательств вины мужчины, который совершил убийство еще в РСФСР - 25 лет назад. Известно, что тогда обвиняемый хладнокровно застрелил 24-летнего волгоградца. Причиной послужила личная неприязнь.

После расправы убийце удалось скрываться четверть века. Наверное, он уже и не думал, что его поймают, однако в феврале 2020 года преступника задержали в Туле. Даже смена личных данных не помогла избежать правосудия.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Волгоградской области, - рассказали «КП-Волгоград, в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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