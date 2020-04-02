На улице 8-й Воздушной в Волгограде расширят и достроят дорогу

2 Апр 2020 2020-04-02T10:28:29+03:00

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Вскоре на Семи Ветрах в Дзержинском районе Волгограда начнется масштабная реконструкция улицы 8-й Воздушной Армии. Здесь планируют расширить вдвое двухполосные дороги -дублеры, которые идут по краям парка, а по четной стороне улицы построить новую дорогу - от дома №24 до появившейся недавно дороги на Хорошева. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, жители города одобрили проект планировки и межевания территории площадью порядка 13 гектаров на общественных обсуждениях. Кроме того, предложили сделать еще несколько парковочных карманов.

В уже одобренном проекте решено, что новая дорога длиной около километра протянется от построенной в прошлом году дороги на улице Хорошева до улицы Симонова. Вдоль проезжей части обустроят остановки для общественного транспорта. Затронут изменения и парк на улице 8-й Воздушной Армии. Новое благоустроенное общественное пространство сделают у домов №9а, №11б и №19.

Сейчас на Семи Ветрах строится немало новых домов, так что новая дорога даст толчок для развития остальной инфраструктуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU