В Волгоградской области авто протаранили столб и дерево

2 Апр 2020 2020-04-02T08:43:06+03:00

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Два серьезных ДТП произошли в Волгоградской области за минувшие сутки. Днем 1 апреля в Волжском иномарка и «Лада Веста» столкнулись на улице 19 Партсъезда. По предварительным данным, 42-летний водитель иномарки не предоставил преимущество в движении. В итоге мужчина за рулем «Лэнд Ровер» врезался в отечественный автомобиль. От удара «Ладу Веста» отбросило в сторону и машина влетела в фонарный столб. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 32-летний водитель «Лады» получил множественные травмы. Сейчас он в больнице.

Еще одно ДТП произошло в Камышине в тот же день уже ближе к полуночи. 25-летний мужчина на «Опеле Астра» ехал по улице Мира, в какой-то момент он не справился с управлением и врезался в стоящее у дороги дерево. Водитель сейчас также в больнице, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU