Режим самоизоляции в Волгограде: в спецавтобусы забиваются те, кто должен сидеть дома, а медики вызывают такси

1 Апр 2020 2020-04-01T18:28:50+03:00

Волгоградцам напоминают, что транспорт ходит каждые 5-7 минут и он только для работающих

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В Волгоградской области с 1 по 5 апреля действует режим домашней самоизоляции, который многие нарушают. Все бы ничего, но игнорирующие правила волгоградцы мешают врачам доехать до больниц, продавцам – в магазины, а рабочим – до предприятий. Как показал мониторинг транспортной ситуации, в спецрейсах, предназначенных исключительно для работающих жителей города-героя, утреннюю давку создали люди, которые обязаны сидеть дома во благо окружающих и самих себя.

Еще одна проблема – страх вообще не уехать. Многие решили, что автобус чуть ли не единственный, и вопреки рекомендованной социальной дистанции забивались битком. В мэрии напоминают: транспорт ходит каждые 5-7 минут. Получилось, что первые автобусы уехали полными, а остальные – полупустыми. Все это обязательно исправят.

- Для того, чтобы из-за волгоградцев, грубо нарушающих режим самоизоляции, не возникала переполненность автобусов, на линии в дополнение к 151 плановому автобусу были спешно выведены 25 резервных единиц подвижного состава, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Кроме того, областные власти организовали проезд для жителей области.

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ИСТОЧНИК KP.RU