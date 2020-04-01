2020-04-01T18:28:50+03:00
Общество

Режим самоизоляции в Волгограде: в спецавтобусы забиваются те, кто должен сидеть дома, а медики вызывают такси

Волгоградцам напоминают, что транспорт ходит каждые 5-7 минут и он только для работающих
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
Изменить размер текста:

В Волгоградской области с 1 по 5 апреля действует режим домашней самоизоляции, который многие нарушают. Все бы ничего, но игнорирующие правила волгоградцы мешают врачам доехать до больниц, продавцам – в магазины, а рабочим – до предприятий. Как показал мониторинг транспортной ситуации, в спецрейсах, предназначенных исключительно для работающих жителей города-героя, утреннюю давку создали люди, которые обязаны сидеть дома во благо окружающих и самих себя.

Еще одна проблема – страх вообще не уехать. Многие решили, что автобус чуть ли не единственный, и вопреки рекомендованной социальной дистанции забивались битком. В мэрии напоминают: транспорт ходит каждые 5-7 минут. Получилось, что первые автобусы уехали полными, а остальные – полупустыми. Все это обязательно исправят.

- Для того, чтобы из-за волгоградцев, грубо нарушающих режим самоизоляции, не возникала переполненность автобусов, на линии в дополнение к 151 плановому автобусу были спешно выведены 25 резервных единиц подвижного состава, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Кроме того, областные власти организовали проезд для жителей области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса: как и что будет работать

Всеобщий режим самоизоляции рекомендован для всех жителей Волгоградской области независимо от возраста с 1 апреля 2020 года. Рассказываем, до какого числа продлятся ограничения, и как будут действовать (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шесть жителей Волгоградской области нарушили карантин после заграничных поездок
Режим самоизоляции в Волгограде: в спецавтобусы забиваются те, кто должен сидеть дома, а медики вызывают такси
Волгоградская спортсменка Елена Слесаренко родила вторую дочь
Волгоградцев просят не тиражировать фейки о коронавирусе: за слухи – до 3 лет тюрьмы
Режим работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
В Волгограде на обработку утренних автобусов от коронавируса ушло 160 литров дезинфицирующих средств
У волгоградского управления МЧС новый начальник
В Волгограде ушел из жизни основатель фэндома Борис Завгородний
В Волгограде замдиректора и его фирму наказали на два миллиона рублей за взятку полицейскому
В Волгограде конкурсный управляющий растратил деньги фермерского хозяйства
Волгоградцу, насмерть сбившему пешехода, грозит 12 лет колонии
«Оставайтесь дома!»: полицейские патрули через громкоговоритель напоминают волгоградцам о самоизоляции
Для волгоградцев, застрявших на острове Сарпинский в период самоизоляции, пустили два теплохода
В Волгограде исчез имбирь и подорожали лимоны
Власти обещают откорректировать расписание автобусов в период самоизоляции в Волгограде
До конца 2020-го к высокоскоростному интернету подключат более 400 волгоградских школ, ФАПов и администраций
Из-за несамоизолировавшихся в Волгограде пустили 25 лишних автобусов
В Волгограде дорожники круглосуточно моют улицы
Пьяный волгоградец на «Приоре» протаранил дерево
Трое волгоградцев вымогали деньги у пьяных посетителей баров