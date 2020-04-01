Волгоградская спортсменка Елена Слесаренко родила вторую дочь

1 Апр 2020 2020-04-01T18:02:10+03:00

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«Дети всегда приходят в нашу жизнь вовремя. Даже если окружающие обстоятельства вызывают тревогу. Пока мир противостоит коронавирусу, самым главным местом во Вселенной для нас стал московский роддом #52, где этим утром родилась чудесная девочка, моя долгожданная младшая доченька» - написала волгоградская спортсменка, а ныне руководитель «Юнармии» Елена Слесаренко в своем фейсбуке.

В 6:25 утра 1 апреля у нее родилась вторая дочь. Вес малышки – 3350 грамм, рост 51 сантиметр. Елена призналась, что бесконечно счастлива быть «дважды мамой». Для нее этот день, несмотря на происходящее вокруг – самый особенный. У Елены Слесаренко от первого брака есть маленькая красавица Лиза.

«Добро пожаловать в мир, наша девочка. Мы рядом, мы бесконечно любим, мы держим тебя у самого сердца и так будет всегда» - пишет теплые слова любви своему крохотному чуду Елена Слесаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU