Волгоградцев просят не тиражировать фейки о коронавирусе: за слухи – до 3 лет тюрьмы

1 Апр 2020 2020-04-01T17:48:24+03:00

Если недостоверная информация об эпидемии приведет к смерти, виновного посадят в тюрьму или оштрафуют на 2 миллиона

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Войну с коронавирусной инфекцией ведут со всех сторон: жителей Волгоградской области не просто перевели в режим домашней самоизоляции с 1 по 5 апреля, но и просят не тиражировать фейковую информацию о «чуме» 21 века в месседжерах и соцсетях. Законодатель ввел очень жесткие меры наказания для тех, кто сеет панику и мешает властям бороться с эпидемией.

Так, одна из уголовных статей предусматривает наказание за слухи о коронавирусе (в законе – эмидемии) в виде трех лет тюрьмы, или штрафа до 700 тысяч рублей, или обязательный работ до 360 часов, а также исправительных работа до 1 года. Если фейки привели к смерти человека, то виновного могут оштрафовать на крупную сумму – от 1.5 до 2 миллионов рублей. Возможны исправительные работы или реальное заключение на 2 года.

- Расследование таких преступлений отнесено к исключительной компетенции органов Следственного комитета России. СК будет реагировать на каждый факт дезинформирования населения о состоянии пандемии, размещения ложной информации о случаях заражения граждан коронавирусом и принимаемых мерах в связи с распространением этого заболевания среди населения, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU